Giovanni Paolo I: Luciani (scrittrice), “per lui una coscienza ecologica autentica doveva tendere al bene della persona, evitando lo spreco”

(Foto: Greenaccord)

“Questo Papa (Giovanni Paolo I, ndr) ha sempre cercato nella vita di ricreare il senso identitario e di comunità, di famiglia, in tutti i luoghi dove è stato. La riconciliazione per Luciani era andare a Pietralba e rientrare in contatto con la natura anche senza parlarne in modo lirico o esplicito”. Lo ha affermato, durante il forum di Greenaccord, in corso a Santa Giustina (Bl), la scrittrice Patrizia Luciani, omonima del Pontefice, che nell’opera “Un prete di montagna. Gli anni bellunesi di Albino Luciani (1912 – 1958)” ripercorre l’infanzia del futuro Ponteficea Canale d’Agordo e gli anni della formazione nei seminari di Feltre e Belluno. La scrittrice ha portato l’attenzione sulla coscienza ecologica e sul rapporto con le novità, le idee nuove verso cui tendeva l’attenzione di Albino Luciani nel rispetto però delle dottrine e dell’istituzione. Secondo la relatrice Papa Luciani è stato un precursore delle teorie per le quali le scorie dell’economia ad alto consumo compromettono anche le risorse destinate alla vita equilibrata degli uomini in una società equa: “Quattro sono le condizioni che Albino Luciani descrive come necessarie per una coscienza ecologica autentica: innanzitutto il bene della persona umana è lo scopo della produzione, e questo non si può ritorcere sulla persona stessa; inoltre il Cristianesimo insegna l’uso moderato dei beni e non lo spreco, la sobrietà. L’uomo, comunque, è inseparabile dall’ambiente naturale e le risorse del mondo non sono illimitate”. Sono “indiscutibili le molte somiglianze con Papa Francesco e soprattutto sulla sensibilità ecologica c’è questa comune lettura” che la scrittrice e docente di Lettere ha rielaborato nella sua opera, grazie anche a una parte della sua tesi di dottorato sull’episcopato veneziano di Albino Luciani, svolta presso l’Università Cattolica di Milano.