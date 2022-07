Terra Santa: Betlemme, bambini palestinesi accolgono il presidente Usa Biden cantando “Imagine” di John Lennon

Nel corso del suo viaggio in Medio Oriente, ieri il Presidente Usa, Joe Biden, è giunto a Betlemme, dove è stato accolto dal presidente palestinese Mahmoud Abbas. Al suo arrivo ha visitato la Natività, luogo della nascita di Gesù Cristo, accompagnato dai rappresentanti dei tre riti che controllano la basilica, ortodossi, armeni e francescani (rito latino) questi ultimi rappresentati dal Custode di Terra Santa padre Francesco Patton. Biden, di fede cattolica, si è fermato a pregare anche nella chiesa francescana di santa Caterina, attigua alla Natività. Nel chiostro del convento il presidente Usa è stato accolto da un coro di bambini palestinesi, in costume tipico e con bandierine palestinesi in mano, che hanno cantato “Imagine”, l’inno alla pace e alla speranza, scritto dall’ex Beatles, John Lennon. Il presidente Usa si è fermato ad ascoltare l’intera esecuzione vocale dei bambini che hanno cantato senza il supporto musicale.

Durante il colloquio con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas (Abu Mazen), Biden, da un lato, ha annunciato 100 milioni di dollari di aiuti per gli ospedali di Gerusalemme Est, insieme a 200 milioni di fondi aggiuntivi per l’Unrwa, dall’altro, pur ribadendo il suo sostegno alla soluzione dei due Stati, ha rimarcato che al momento “la situazione non è matura” per la ripresa del processo di pace, in stallo dal 2014.