Pnrr: Chiellino (Eambiente Group), “in montagna può portare possibilità di investimento e di progetti, grazie a Comunità energetiche e Greencommunity

(Foto: Greenaccord)

“Il Pnnr è una grande sfida che in montagna può portare molte possibilità di investimento e di progetti, grazie alle Comunità energetiche e alle Greencommunity, che dobbiamo vedere come buon investimento per il medio e lungo periodo”. Lo ha detto Gabriella Chiellino, presidente di Eambiente Group, intervenuta oggi pomeriggio al forum di Greenaccord, in corso a santa Giustina e dedicato alla montagna. “L’Europa, impegnata nel carbon zero, sta per passare attraverso la vera rivoluzione, che è la transizione ecologica. Ci sono sul piatto 2,2 miliardi per la promozione delle rinnovabili, per le comunità energetiche e per l’autoconsumo. Per educare alla formazione alle comunità energetiche”, ha aggiunto la relatrice. “Per le Green communities, 30 in Italia, ci sono invece 135 milioni di euro a favorire lo sviluppo sostenibile e resiliente delle comunità rurali e di montagna, anche associate, per lo sfruttamento equilibrato delle ricchezze di cui dispongono. Acqua, boschi, paesaggio, attraverso piani di sviluppo sostenibili. Non si tratta di spendere questi milioni perché ci sono, si tratta di valorizzare le risorse perché si costruisce un progetto valido che sostiene il territorio. La grande sfida del Pnnr è spendere bene i soldi ma farlo nei tempi”, ha concluso.