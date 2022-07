Papa Francesco: nomina don Ivan Maffeis nuovo arcivescovo di Perugia-Città della Pieve

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Papa Francesco ha nominato arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve don Ivan Maffeis, del clero dell’arcidiocesi metropolitana di Trento, finora parroco a Rovereto, Trambileno, Vanza, Noriglio e Terragnolo. Mons. Maffeis è nato il 18 novembre 1963 a Pinzolo, in provincia e arcidiocesi di Trento. Dopo aver compiuto gli studi superiori e filosofico-teologici presso il Seminario arcivescovile di Trento. È stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1988 per l’arcidiocesi metropolitana di Trento. Dopo l’ordinazione presbiterale ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale a Mori (1988-1990); dottorato in Scienze delle Comunicazioni Sociali presso l’Università Pontificia Salesiana (1990-1994); parroco a Trento (1994-2000); docente in Seminario (1994-2009); assistente diocesano di Azione Cattolica (2000-2002); direttore del Settimanale diocesano Vita Trentina e della Radio diocesana (2001-2009); vice-direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Cei (2010-2015) e responsabile del Personale (2012-2020); direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali (2015-2019) e sotto-segretario della Cei (2015-2020). Dal 2017 è inoltre Consultore presso il Dicastero per la Comunicazione. Dal 2010 è stato docente presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Pontificia Salesiana e presso la Pontificia Università Lateranense. Finora è stato parroco delle comunità di Rovereto S. Marco e S. Famiglia, di Trambileno, Vanza, Noriglio e Terragnolo.