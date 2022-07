Diocesi: Caritas Faenza, dal 18 luglio la prima edizione di ëMarké, il mercato della creatività

Nell’ambito del cartellone FAEstate, il contenitore promosso dall’assessorato al Centro storico del Comune di Faenza per promuovere gli appuntamenti estivi, lunedì 18 luglio, in piazza della Libertà, dalle 18 alle 23.30, è in programma la prima edizione di ëMarké, il mercato della creatività e del vintage che guarda alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale. L’idea di ëMarké nasce dalla volontà di Elisabetta Ricci, Chiara Terrabusi e il team di Dress Again, la moda vintage, etica e solidale di Faenza per l’inclusione sociale, di portare in piazza il tema del riuso, l’originalità, il vintage e il second hand in un evento colorato a ritmo di musica. In piazza della Libertà saranno presenti una trentina di espositori e appassionati del territorio che presenteranno le loro creazioni, collezioni, arte e artigianato nella cornice storica della cattedrale e della fontana monumentale di Faenza. Due Dj Set inoltre si alterneranno alla consolle per animare la serata, mentre FMarket Café, partner della serata, “rinfrescherà i passanti coi loro cocktails ed estratti freschi”.