Solidarietà: Vicenza, Lions international, San Vincenzo e Csv insieme per aiutare

Martedì 19 luglio, in occasione di una conferenza stampa, i rappresentanti dei quattro club Lions del territorio – Vicenza Host, Vicenza Palladio, La Rotonda e Riviera Berica, alla presenza della direttrice internazionale e del governatore del Distretto 208 Ta1, consegneranno all’Associazione San Vincenzo De Paoli e al Csv di Vicenza, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, i buoni spesa acquistati grazie all’iniziativa “Sos Pace e Aiuto Lions”. Sarà l’occasione per presentare anche i vari progetti che sono in sviluppo grazie a questa collaborazione di rete. Saranno presenti, oltre ai rappresentanti Lions, Mario Palano e Maria Rita Dal Molin, rispettivamente presidente e direttore del Csv di Vicenza, e Chiara De Bastiani, presidente associazione San Vincenzo De Paoli Vicenza.