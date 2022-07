Ambiente: Mitterer (Fondazione di Bioarchitettura), “le case in legno aiutano la salute e la sostenibilità”

“La Bioarchitettura non solo progetta le case autosufficienti, prevede che i materiali per farle non siano dannosi, non devono farci ammalare. Uno studio dell’Università di Graz dimostra che abitando in edifici di legno massello non trattato si vive in un ambiente che aiuta ad abbassare il battito cardiaco. Il legno andrebbe utilizzato per le opere ingegneristiche e non per la combustione”. Lo ha sostenuto Wittfrida Mitterer, presidente della Fondazione di Bioarchitettura, intervenendo al Forum di Greenaccord in corso a Santa Giustina e dedicato alla montagna. “Il legno serve per una sostenibilità economica e una sicurezza ed efficienza energetica dirette all’alta qualità della vita, poiché garantisce una alta possibilità di evaporazione e limitare le emissioni di CO2. Le case in legno agli italiani non piacciono e noi abbiamo riflettuto molto anche sull’aspetto estetico, per arrivare a una soluzione: addossando sulla parete esterna dei mattoni sagomati. Dobbiamo insistere puntando a sviluppare la sinergia necessaria tra tutte le discipline che puntano alla sostenibilità, che evidentemente oggi è l’unica via di uscita se abbiamo il coraggio di guardare la situazione reale”.