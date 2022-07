Don Maffeis nuovo vescovo di Perugia: Fisc, “vicinanza sempre attenta a valorizzare il ruolo delle testate diocesane”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc) esprime – in una nota a firma del presidente Mauro Ungaro- le “più vive felicitazioni” a mons. Ivan Maffeis nominato da Papa Francesco nuovo arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Come direttore del settimanale dell’arcidiocesi di Trento, “Vita trentina”, e quindi come sottosegretario della Cei, mons. Maffeis “ha accompagnato la vita della Federazione” ricoprendo anche il ruolo di segretario generale del Consiglio nazionale: “Una vicinanza sempre attenta a valorizzare il ruolo delle testate diocesane nella vita ecclesiale e sociale del nostro Paese favorendone la crescita e l’aggiornamento e la sinergia con gli altri mass media espressioni della Chiesa italiana”.