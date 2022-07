Papa Francesco: nomina mons. Walter Erbì nunzio apostolico in Liberia

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico in Liberia mons. Walter Erbì, consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Nepi, con dignità di arcivescovo. Mons. Erbì è nato a Torino l’8 gennaio 1968. È stato ordinato sacerdote il 10 maggio 1992, incardinandosi nella diocesi di Iglesias. Si è laureato in Diritto canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2001 e ha prestato la propria opera nella Nunziatura apostolica nelle Filippine, nella Sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato e nelle Rappresentanze Pontificie in Italia, negli Stati Uniti d’America e in Turchia. Conosce lo spagnolo, l’inglese e il francese.