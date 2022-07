Ambiente e comunicazione: Andolfatto (Sindacato giornalisti Veneto), “diventiamo sentinelle dell’informazione”

“Diventiamo tutti noi sentinelle dell’informazione”. Così Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato giornalisti Veneto, è intervenuta al Forum promosso da Greenaccord a Santa Giustina, in provincia di Belluno, portando un messaggio: “Il futuro della professione passa per la formazione, noi giornalisti possiamo superare la crisi affrontando con serietà il tema della preparazione. Ringrazio Greenaccord per questo forum e per tutte le iniziative che conduce a favore dei colleghi, sono eventi come questo che possono fare la differenza. Non è banale offrire tre giorni di confronto e dibattito di alto livello, sono queste le occasioni che permettono sì di riflettere e pensare ma anche di fare il salto professionale che oggi è fondamentale”. La formazione si fa in squadra, “trovandosi negli stessi valori e arrivando ad essere preparati sui cambiamenti climatici, che oggi sono ormai parte anche dei fatti di cronaca quotidiani”.