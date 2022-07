Mons. Maffeis nuovo vescovo di Perugia: Ceu, “dono prezioso per tutta la Regione ecclesiastica”

I Vescovi dell’Umbria (Ceu) “accolgono con gioia e si stringono fraternamente attorno a mons. Ivan Maffeis, eletto arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve e gli assicurano il sostegno della preghiera per il nuovo importante ministero ecclesiale affidatogli dal Santo Padre”. In una nota la Ceu ricorda “la ricca esperienza accumulata dal nuovo arcivescovo nel lungo servizio alle Chiese che sono in Italia quando prestava la sua opera presso la Segreteria Generale della Cei e recentemente come parroco di Rovereto”. “Sarà un dono prezioso – conclude la Ceu – per tutta la Regione ecclesiastica”. Don Ivan Maffeis, il nuovo arcivescovo metropolita, succede al card. Gualtiero Bassetti. L’annuncio è stato dato questa mattina dal vescovo ed amministratore diocesano mons. Marco Salvi nella cattedrale di San Lorenzo, in contemporanea con la Sala Stampa della Santa Sede e l’arcidiocesi di Trento.