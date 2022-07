A Sua immagine: nella puntata di oggi viaggio tra le bellezze del cuneese. Domani focus sull’estate

La nuova puntata di “A Sua Immagine”, in onda oggi, dalle 16, su Raiuno, porterà i telespettatori alla scoperta di alcune meraviglie della “provincia granda”, il cuneese. Un viaggio tra fede e storia, tra cultura e bellezza, con alcune autorevoli guide. Da Saluzzo, la città dell’omonimo glorioso Marchesato che ha dato i natali a personaggi come Giovanni Battista Bodoni (uno dei più grandi tipografi della storia) e Silvio Pellico, uno dei più famosi patrioti italiani, alle bellezze rinascimentali di Casa Cavazza e dei gioielli del centro storico, dalla cattedrale e quel capolavoro del gotico piemontese che è la chiesa di San Giovanni, all’interno della quale la violoncellista Simona Colonna offrirà un’intensa rilettura dell’Ave Maria di Gounod. Poi, tappa in altri luoghi di questa zona dominata dal profilo inconfondibile del Monviso, il “Re di Pietra”, come lo chiamano gli abitanti della zona. Visita all’abbazia cistercense di Staffarda e al Castello della Manta per ammirare, tra l’altro, anche la famosa “Madonna del Latte”, una delle effigi mariane più amate di queste zone. E, quindi, Alba, nella casa-museo del celebre scrittore albese Beppe Fenoglio (del quale proprio quest’anno ricorre il centenario della nascita), dove Paolo Balduzzi incontrerà un suo amico.

A seguire, “Le ragioni della Speranza” con don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena. Ultimo appuntamento e in questa settima puntata don Luigi sarà a Matera, tra i suoi sassi e le sue stradine chiare per incontrare i ragazzi della cooperativa Oltre l’Arte nella cattedrale, da poco restaurata. Ultimo compagno di viaggio sulla via della pace sarà l’artista e incisore Pietro Paolo Tarasco, che con la sua delicata creatività ha collaborato con poeti del calibro di Mario Luzi e Giorgio Caproni.

Domani, dalle 10.30, “A Sua Immagine” affronterà l’argomento “estate” proponendo anche alcune mete particolarmente adatte ad un riposo in grado anche di nutrire lo spirito. Con gli ospiti in studio, l’economista e biblista Luigino Bruni e la giornalista e saggista Nicoletta Polla Mattiot, il significato del riposo nelle Sacre Scritture e il valore del silenzio, della preghiera e dell’introspezione nella caotica vita postmoderna. Inoltre, alcuni servizi saranno dedicati ad alcuni luoghi che offrono l’occasione per vacanze fuori dai rumorosi cliché contemporanei: il Santuario di Vicoforte nel cuneese, quello benedettino della Madonna di Barbana, in Friuli, e il suggestivo monastero carmelitano di Santa Croce del Corvo, nello spezzino. Inoltre, le telecamere di A Sua immagine accompagneranno un gruppo di giovani durante il loro annuale pellegrinaggio a piedi da Monte Sant’Angelo a San Giovanni Rotondo, in Puglia. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Raiuno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Santa Maria Maggiore, a Trento. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.