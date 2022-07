Frati Minimi: Calabria, domani la Reliquia di Sant’Antonio al Santuario di San Francesco di Paola

Domani, 17 luglio, la Reliquia di Sant’Antonio, che in questi mesi sta risalendo l’Italia per ripercorrere il percorso compiuto dal Santo circa 800 anni fa, arriverà al Santuario di San Francesco di Paola. Il programma, comunicano i Frati Minimi del Santuario Regionale di San Francesco di Paola, prevede l’arrivo e l’accoglienza alle 18.45, alle ore 19.00 la Messa presieduta dal Provinciale padre Francesco M. Trebisonda e al termine l’Atto di Affidamento a Sant’Antonio. La venuta presso il Santuario Regionale di San Francesco di Paola rinnova “lo straordinario legame tra questi due giganti della Fede, un legame che ha come punto di sicuro passaggio San Marco Argentano. Qui Sant’Antonio si fermò sicuramente nel 1221, nello stesso luogo, l’attuale convento della Riforma, il Santo Patrono di Calabria, visse il suo anno di famulatus. Primo atto della strada che lo porterà alla santità. Ed è proprio a San Marco Argentano che, nel 2019, si è tenuto il primo atto ufficiale del Cammino di Sant’Antonio al Sud con l’inaugurazione di un primo pezzo simbolico tracciato.