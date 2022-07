Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani le storie di alcuni incontri che “cambiano la vita”

La fede che non ti aspetti, tra successo mediatico, manageriale o imprenditoriale. È quella di alcuni personaggi noti divenuti testimoni di una vita cambiata dopo un incontro. Dietro la loro notorietà, ci sono storie sorprendenti ed esperienze forti, come quelle di Mariella Enoc, Matteo Marzotto, Brunello Cucinelli, Gemma Calabresi Milite, Giovanni Caccamo. Eva Crosetta domani, domenica 17 luglio, alle 8.35, su Rai Tre, a Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti) racconta la loro fede silenziosa, la loro radicalità nelle scelte di vita e professionali, al di là dei riflettori. Si inizia con il racconto della scoperta di una diversa maternità affettiva e spirituale di Mariella Enoc, manager e presidente dell’ospedale Bambino Gesù. A seguire il prima e il dopo di Matteo Marzotto: prima la vita mondana, “profana”; poi, l’incontro con Dio tramite Chiara Amirante. Brunello Cucinelli racconta, invece, la sua idea di impresa che tiene in equilibrio vita, lavoro e Creato. Gemma Calabresi, nel prosieguo, ricorda quella misteriosa e impensabile sensazione di pace vissuta proprio la mattina dell’uccisione del marito, il commissario Luigi Calabresi: una sensazione che segnerà il suo cammino verso il perdono. È grato a Dio il cantautore Giovanni Caccamo per quell’incontro, tutt’altro che casuale, con Franco Battiato, che trasformerà il dolore per la perdita del papà in straordinaria forza creativa.