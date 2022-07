Diocesi: Caritas Catania, associazione ex alunni del Leonardo da Vinci di Catania dona mille euro alla Caritas per le famiglie ucraine

Foto Caritas Catania

Oggi, all’Help Center della Stazione Centrale, il presidente dell’Associazione Ex Alunni del Leonardo da Vinci di Catania dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Carlo Zimbone, ha consegnato a don Piero Galvano, direttore della Caritas, una busta contenente mille euro per destinarli alle attività della Caritas diocesana di Catania. L’organismo pastorale utilizzerà questa cifra per supportare le due famiglie ucraine che sono attualmente ospitate nel Gruppo Appartamento. “Anche se in un momento di grande preoccupazione ed incertezza sugli sviluppi della situazione internazionale e nazionale -ha detto Zimbone – il desiderio di ritrovarsi, sia pure ancora con le mascherine, e lo scopo di destinare il ricavato alle attività della Caritas hanno spinto tanti ex alunni e loro amici a partecipare numerosi ad una serata all’insegna della bella musica”. Don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Bisogna comunicare e condividere le opere di solidarietà perché possono contagiare al bene e appunto diventare d’ispirazione per altri che vogliono contribuire al supporto e all’aiuto verso le persone più povere”.