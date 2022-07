Diocesi: Rieti, la città saluta gli studenti ucraini ospitati nelle ultime settimane dal locale Istituto Alberghiero

Studenti ucraini a Rieti (Foto Frontiera Rieti)

Nella mattinata di ieri il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore alla cultura e alla scuola Letizia Rosati, hanno ricevuto in Sala consiliare il gruppo di studenti e docenti ucraini ospitati nelle ultime settimane dall’Istituto Alberghiero Ipsseoa Ranieri Antonelli Costaggini, guidato dalla dirigente Alessandra Onofri. L’iniziativa, riferisce il settimanale della diocesi di Rieti (http://www.frontierarieti.com) deriva dal gemellaggio dell’Ipsseoa di Rieti con un istituto scolastico di Leopoli, che ha permesso a 27 studenti ucraini di visitare il territorio reatino e approfondire conoscenze tecniche, laboratoriali e ambientali. Oggi gli studenti e i professori ucraini faranno ritorno in patria. Durante l’incontro, i ragazzi e i docenti ucraini hanno ringraziato la città di Rieti per l’accoglienza. Da parte sua il Sindaco Daniele Sinibaldi ha sottolineato l’importanza del momento storico che sta vivendo la nazione ucraina, auspicando che i rapporti con la Città di Rieti possano proseguire in futuro “una volta che la situazione bellica sarà alle spalle e con l’auspicio che anche questo tornante della storia possa contribuire finalmente a creare un’Europa, non più basata esclusivamente su rapporti di carattere economico, monetario e finanziario ma finalmente fondata sui valori dei popoli e i legami che caratterizzano storie e destini comuni”.