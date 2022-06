Salario minimo: Mcl, “per far crescere le retribuzioni bisogna incrementare il tasso di occupazione e la domanda di lavoro dipendente”

“La decisione dell’Europa sul ‘salario minimo’ è una norma di indirizzo, non vincolante che deve trovare implementazione nelle norme nazionali. I salari minimi in Italia già sono in vigore disciplinati dai Contratti collettivi nazionali, che devono essere rivisti ed aggiornati”. Lo sottolinea una nota di Mcl.

“La questione importante riguarda le retribuzioni, frutto della contrattazione, ma per far crescere le retribuzioni bisogna incrementare il tasso di occupazione e la domanda di lavoro dipendente”, evidenzia il Movimento cristiano lavoratori, secondo cui “agire dal lato degli stipendi anziché della crescita è affrontare il problema al rovescio, si interviene sulle conseguenze invece che sulle cause. Stando così le cose, il prezzo lo pagheranno le giovani generazioni che avranno occupazioni con retribuzioni medie inferiori a quelle dei genitori”.