Diocesi: Milano, l’11 giugno l’arcivescovo Delpini ordina 22 preti diocesani e due religiosi

“Io sono con voi”: è il motto scelto dai 22 seminaristi che sabato 11 giugno, in Duomo, alle ore 9, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ordinerà sacerdoti. Alla celebrazione parteciperanno, oltre ai familiari, gli amici e i fedeli delle loro parrocchie di origine, coloro che li hanno visti crescere o li hanno conosciuti durante gli studi e le prime esperienze pastorali. Al termine della messa, dopo due anni in cui questo non è stato possibile a causa della pandemia, un momento di festa sul sagrato della cattedrale. Insieme ai nuovi sacerdoti diocesani riceveranno il sacramento dell’Ordine due appartenenti a istituti religiosi: Giacomo Sala (barnabita) e Gianluca Ferrara (concezionista).

I futuri presbiteri diocesani, che hanno completato il percorso di studi e di discernimento spirituale al Seminario di Venegono, hanno profili eterogenei. Sia come età – tra i 25 e i 58 anni – che per i luoghi di origine: cinque sono della Zona Pastorale di Varese, quattro di Monza e Rho, tre di Milano e due di Lecco, Melegnano e Sesto San Giovanni. Ampio – segnala un comunicato della diocesi – anche l’arco di esperienze di studio e professionali. Undici sono laureati (ingegneria, veterinaria, comunicazione, sociologia, giurisprudenza, scienze religiose, scienze economiche e facoltà umanistiche). Altri hanno svolto attività in campo educativo e sociale, ma c’è anche chi ha fatto l’infermiere e chi ha lavorato come idraulico. “La loro vita ha avuto in comune l’assidua frequentazione delle parrocchie e degli oratori e tutti sono stati unanimi nel riconoscersi nel motto” che ogni anno le classi di seminaristi individuano come segno identificativo della loro vocazione.

Il 23 giugno, sempre in Duomo, l’arcivescovo comunicherà le parrocchie a cui saranno destinati i nuovi sacerdoti per svolgere il loro ministero.

La celebrazione in Duomo sarà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e in streaming su www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/chiesadimilano.