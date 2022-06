Diocesi: Castellaneta, mons. Iannuzzi negativo al Covid, il 15 giugno inizio del ministero pastorale

Il vescovo eletto di Castellaneta, mons. Sabino Iannuzzi, è risultato negativo al tampone Covid-19 in data odierna (era risultato positivo il 28 maggio scorso). Lo rende noto la diocesi. Mons. Iannuzzi, si legge sul sito diocesano, ringrazia tutti per la vicinanza e la preghiera che molti gli hanno manifestato ed invita tutti alla partecipazione ai momenti previsti per l’inizio del suo ministero pastorale a Castellaneta il 15 giugno prossimo come da programma che prevede, a partire dalle ore 10, incontri con gli operatori della comunicazione presso il Palazzo vescovile, con i volontari della Casa della Misericordia e pranzo alla Mensa Caritas presso la “Casa della Misericordia”. Nel pomeriggio (ore 17) l’incontro con i giovani nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria e a seguire il saluto con i sindaci dei sette Comuni della diocesi e con le autorità civili e militari presso piazza Principe di Napoli. Alle 18.30 la messa concelebrata di inizio del ministero pastorale in piazza Umberto I e, al termine, la processione verso la cattedrale.