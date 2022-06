Programma spaziale Ue: dopo Copernico e Galileo, quale nome al nuovo programma? Concorso per giovani

Quale nome dare al nuovo sistema di connessione sicura del programma spaziale dell’Ue? Dopo Copernico e Galileo, ora i giovani europei sono invitati dalla Commissione a fare proposte per quello che sarà il terzo pilastro del programma spaziale europeo. Il commissario Thierry Breton, responsabile del mercato interno, insieme alla commissaria Mariya Gabriel, responsabile per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, ha dato il via al concorso, per “onorare la creatività dei giovani associandoli a un progetto strategico e solidale per l’Unione europea”, spiega una nota da Bruxelles. Del resto, siamo nell’Anno europeo della gioventù. Il nome prescelto sarà associato a “un sistema spaziale all’avanguardia che fornirà servizi di comunicazione sicuri e ad alta velocità all’Europa e all’Africa”, si legge ancora, e che si colloca tra gli obiettivi del decennio digitale. L’autore o gli autori della proposta di nome che verrà selezionata, e che sarà annunciata nel corso dell’anno, saranno invitati all’evento di chiusura dell’Anno europeo della gioventù e a una giornata presso le istituzioni dell’Ue. C’è tempo per pensare fino al 31 luglio. Le proposte andranno sottoposte attraverso il seguente link.