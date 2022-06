Diocesi: Padova, venerdì 4 appuntamenti per la “lunga notte delle chiese”

Settima edizione nazionale, venerdì 10 giugno, per la “lunga notte delle chiese”, una serata in cui i luoghi di culto delle città si animano di iniziative artistiche e culturali in una chiave di riflessione e spiritualità. A Padova la “lunga notte delle chiese” è approdata quattro anni fa e quest’anno nel territorio della diocesi sono quattro le realtà – tra Padova, Monselice e Carceri d’Este – che propongono appuntamenti per quella sera, seguendo il tema di quest’anno che è “In-contro”, declinato come “In-contro verso l’altro”; “In-contro con il destino “(qual è il senso della vita?); “In-contro con se stessi” (conosci te stesso).

A Padova l’appuntamento è al santuario di San Leopoldo Mandic, dalle 20.45 alle 22.30 con “Musica, parole e immagini di un amore che guarisce il cuore”. La proposta vuole sottolineare l’incontro con l’amore autentico che può trasformare il nostro modo di vedere la vita e le persone. La bellezza della musica, dell’arte e della poesia faranno da cornice a racconti di vita vissuta. Gli interventi musicali saranno curati dai maestri Francesco Piovan al contrabbasso e Chiara Parrini al violino. La serata si concluderà con la visita guidata al vicino oratorio del Rendentore. Per info e prenotazioni inviare un messaggio WhatsApp al 3477608307.

Sempre a Padova, la basilica cattedrale rimarrà aperta di sera, dalle 20 alle 23.30, per chi desidera un momento di sosta spirituale o di incontro con le opere d’arte in essa contenute.

Il vicariato di Monselice propone invece una serata di “In-contro” con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova: occasione privilegiata per conoscere e incontrare le altre realtà cristiane presenti nel territorio, in particolare porteranno la loro testimonianza i rappresentanti delle chiese: cattolica romana, evangelica luterana, evangelica metodista, greco ortodossa, ortodossa romena. La serata, che si svolgerà dalle 21 alle 23.30 nella chiesa di San Martino a Monselice, prevede anche gli interventi musicali del Duo Giusy & Sergio e dell’arpista Anna Pagnin del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Infine il quarto appuntamento è un “In-contro nello spazio di un sogno con la regola di San Benedetto” all’abbazia di Carceri (Pd). Sarà un pellegrinaggio artistico-culturale che porterà i visitatori a ripercorrere la vita dell’antico monastero di Santa Maria Annunziata delle Carceri secondo la Regola di san Benedetto “Ora, Lege et Labora”. Sono previsti tre turni, alle ore 21; 21.30 e 22. Il percorso dura un’ora; è a ingresso libero fino a esaurimento posti, ma è preferibile prenotare: 349 5532167 e 347 2594198.