Parlamento Ue: Martin (premier Irlanda) ricorda Sassoli, “un grande europeo” che “ha dimostrato integrità e compassione, concentrandosi sui più vulnerabili”

(Foto SIR/Parlamento europeo)

(Strasburgo) David Sassoli è stato un “grande europeo che ha servito questo Parlamento con intelligenza e dignità. Con la sua vita e il suo lavoro ha dimostrato integrità e compassione, soprattutto concentrandosi sui più vulnerabili della società”. Questo il tributo con il quale stamattina il Taoiseach irlandese, Micheál Martin, ha aperto il suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo. Martin, accolto in emiciclo dalla presidente Roberta Metsola, è il terzo capo di governo di uno Stato Ue a partecipare ai dibattiti in plenaria intitolati “Questa è l’Europa”. Prima di presentare la sua visione dell’Ue, ha voluto rendere omaggio alla figura di Sassoli affermando che “sarà ricordato a lungo soprattutto da questo Parlamento. Ci manca tantissimo. Che possa riposare in pace”.