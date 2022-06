Athletica Vaticana: sabato ai campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa a Malta

Sara Carnicelli - Foto Ufficio stampa Athletica Vaticana

Sabato 11 giugno Athletica Vaticana sarà in pista a Malta, al Matthew Micallef St. John Stadium, con i 18 Piccoli Stati d’Europa per i Campionati di atletica leggera. Questa presenza sportiva vaticana a Malta, a due mesi dal viaggio apostolico di Papa Francesco, è particolarmente significativa dopo lo storico esordio internazionale di un anno fa a San Marino: la “squadra del Papa” rilancerà i contenuti del messaggio di fraternità, inclusione e pace testimoniato dal Papa a Malta il 2 e il 3 aprile, tentando di tradurlo e di viverlo nel linguaggio universale dello sport. Perché anche attraverso l’esperienza sportiva il Mediterraneo sia luogo ed esperienza di pace tra i popoli.

Sara Carnicelli (27 anni, figlia di un dipendente vaticano) ed Emiliano Morbidelli (44 anni, tecnico dell’ospedale Bambino Gesù, sede di Palidoro) correranno i 5mila metri. Con loro atlete e atleti di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Cipro, Georgia, Gibilterra, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Monaco, Montenegro, Macedonia del Nord oltre a San Marino e Malta.

Athletica Vaticana “si conferma sul palcoscenico sportivo internazionale insieme a popoli che — non solo sportivamente — non hanno la grande ribalta, per testimoniare concretamente la ‘cultura della fraternità’ e la ‘cultura dell’incontro'” perché “in un contesto internazionale di tensione e di guerra”, si legge in una nota, lo sport, “attraverso il dialogo tra culture e religioni diverse”, può “creare amicizia tra persone e popoli”.

A Malta, nello stile indicato da Papa Francesco, la squadra ufficiale vaticana incontrerà le realtà sociali ed ecclesiali. Sarà ospite dell’arcidiocesi di Malta nel seminario, proprio per condividere questa esperienza sportiva con lo stile sinodale dell’enciclica Fratelli tutti. In sinergia con la Chiesa maltese e l’ambasciata di Malta presso la Santa Sede. Con i due atleti e i loro familiari ci saranno mons. Melchor Sánchez de Toca, sotto-segretario del Dicastero per la cultura e l’educazione, e Claudio Carmosino che, dopo 40 anni nel Gruppo sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, coordina gli allenamenti di Athletica Vaticana.

E sempre a Malta, dal 1° al 4 luglio, andrà la “storica” squadra di cricket, che vive già l’esperienza con Athletica Vaticana, per dare una testimonianza sportiva comune. Formata da studenti delle Pontificie Università romane, giocherà una partita e farà una serie di incontri pastorali nelle parrocchie tra i giovani. Oggi, all’udienza generale, è stata presentata questa esperienza a Papa Francesco.