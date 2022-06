Dom Ogliari abate di San Paolo fuori le Mura: mons. Antonazzo (Sora), “auguri di buon ministero e gratitudine per sua testimonianza operosa”

“La decisione di Papa Francesco di nominare dom Donato Ogliari, abate ordinario di Montecassino (da oggi amministratore apostolico dell’Abbazia territoriale di Montecassino, ndr), quale nuovo abate dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura attesta la stima per le qualità umane, spirituali e culturali del carissimo padre Donato”. Lo sottolinea in un messaggio augurale mons. Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

“All’amato padre Ogliari, con il quale in questi anni abbiamo condiviso la fraternità dell’amicizia ecclesiale e della proficua e accresciuta collaborazione al servizio di un territorio segnato indelebilmente dalla ricca e preziosa spiritualità benedettina, l’augurio di buon ministero da parte dell’intera comunità diocesana, unito alla gratitudine per la testimonianza operosa profusa in questi ricchi anni del suo ministero abbaziale a Montecassino”, conclude mons. Antonazzo.