Aborto: una risoluzione al Parlamento europeo. Menorello (Sui tetti), “si reprime anche la libertà di coscienza”

“La protervia ideologica contro la vita arriva fino al punto di ribaltare la realtà e il cuore dell’uomo, che ci dicono come l’aborto sia sempre dramma, avendo bisogno, per arrivare a tal segno, di reprimere la libertà della coscienza”. Lo ha affermato Domenico Menorello, per la segreteria organizzativa di https://www.suitetti.org/, in relazione alla discussione al Parlamento europeo di una risoluzione sull’aborto (in particolare negli Stati Uniti). “Nessun Parlamento potrebbe rappresentare la civiltà europea se arrivasse ad affermare questo, perché l’apporto della storia e della cultura europee al percorso dell’umanità e al mondo è esattamente di opposto segno: è cura e passione piena di creatività e intelligenza come di condivisione e accoglienza per ogni istante di vita”. “Chiediamo ai decisori politici e istituzionali europei, a qualsiasi ceppo della cultura europea appartengano, di arrestare un gesto che delegittimerebbe la stessa istituzione parlamentare comunitaria”.