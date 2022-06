Giappone: Salesiani, Capitolo dedicato alla riorganizzazione dell’Ispettoria

Nella Domenica di Pentecoste, celebrata lo scorso 5 giugno, l’Ispettoria Salesiana del Giappone (Gia) ha iniziato il suo Capitolo ispettoriale, incentrato principalmente sulla riorganizzazione dell’Ispettoria, che sta affrontando diverse sfide, tra cui la diminuzione del numero di nuovi confratelli. I 24 capitolari presenti, informa l’agenzia salesiana Ans, hanno riflettuto anche sull’obiettivo fissato sei anni fa dall’Ispettoria, di diventare un’Ispettoria “per i giovani poveri”. Così, al fine di muovere passi più concreti in questa direzione, è stato stilato un Piano generale ispettoriale, che si pone tre obiettivi: anteporre a ogni altro compito la missione in favore dei giovani bisognosi; rafforzare la comunità religiosa con un numero sufficiente di confratelli; ripensare il modo in cui tutti i confratelli sono coinvolti nella missione condivisa con i laici.