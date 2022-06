Diocesi: Bologna, domani l’Assemblea con la presentazione di contenuti e conclusioni delle sintesi dei Gruppi sinodali

Domani, giovedì 9 giugno alle ore 19 in cattedrale il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, presiederà l’Assemblea diocesana della Chiesa bolognese durante la quale saranno presentati i contenuti e le conclusioni delle sintesi dei Gruppi sinodali, elaborate dai referenti diocesani, insieme ad alcune testimonianze. All’Assemblea diocesana sono particolarmente invitati i membri del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale, presbiteri diocesani e religiosi, diaconi, ministri istituiti, religiosi e religiose, consacrati e membri degli Istituti secolari, presidenze delle aggregazioni ecclesiali e gli operatori pastorali.

Interverranno anche il direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio, con un focus e una riflessione sul contesto attuale in ambito ecclesiale e mondiale, e don Maurizio Marcheselli, docente della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, sull’icona biblica scelta per il prossimo anno pastorale dedicata a Marta e Maria. L’evento terminerà con le conclusioni dell’arcivescovo e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“La nostra Chiesa diocesana – sottolinea il card. Zuppi nella lettera di invito all’Assemblea – ha concluso la prima fase del cammino sinodale e si prepara al prossimo passo per l’anno pastorale 2022/23, in questo tempo drammatico e appassionante. Ci ritroveremo per conoscere il frutto dei Gruppi sinodali, raccolti nella sintesi elaborata dai referenti diocesani, per approfondire il contesto ecclesiale e sociale, per metterci in sintonia con le indicazioni nazionali, seguendo la luce e la forza dello Spirito”.

“L’Assemblea diocesana – afferma Mons. Stefano Ottani, Vicario generale per la Sinodalità – è parte del cammino sinodale sia per quanto riguarda i contenuti che il metodo. Essere presenti significa partecipazione personale e impegno, a cui ciascuno è chiamato per offrire un contributo non solo di presenza ma anche di preghiera, ascolto e condivisione, in vista del discernimento che dobbiamo operare già a partire dal prossimo anno pastorale.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid. La diocesi ha reso noto che è necessario l’uso della mascherina.