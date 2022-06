Parlamento Ue: revoca del diritto all’aborto negli Stati Uniti, oggi dibattito a Strasburgo, domani l’aula vota una risoluzione

(Foto SIR/Parlamento europeo)

(Strasburgo) “Minacce al diritto all’aborto nel mondo: possibile revoca del diritto all’aborto negli Stati Uniti da parte della Corte Suprema – Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione”: è il titolo di un dibattito che si svolgerà questa sera, alle 18, nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo. Una parte dell’Eurocamera vorrebbe condannare – con una risoluzione da approvare il giorno successivo – la possibile revoca del diritto all’aborto negli Stati Uniti. In una nota diffusa a Strasburgo si legge: “il Parlamento dovrebbe condannare il regresso nella salute sessuale e riproduttiva e nei diritti delle donne negli Stati Uniti e nel mondo, chiedendo un accesso sicuro all’aborto”. Il testo spiega: “la Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe votare per annullare la protezione nazionale garantita del diritto all’aborto. Ciò consentirebbe a ciascuno stato degli Stati Uniti di decidere se limitare o vietare l’aborto”. Giovedì saranno messe ai voti una risoluzione sostenuta da Verdi, Socialisti e democratici, Liberali e Sinistra con la quale si chiede che l’accesso ai servizi per l’aborto sia protetto a livello federale. Un’altra risoluzione, presentata da Identità e democrazia (destra sovranista) ricorda invece che l’aborto non è materia di competenza europea. Anche il Ppe potrebbe presentare una sua proposta di risoluzione, oppure sostenere quella di Id.