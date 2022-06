Migranti: Istituto Arrupe Palermo, un percorso per la formazione di giovani leader

Si è conclusa presso l’Istituto Arrupe di Palermo la fase delle lezioni del corso per giovani leader all’interno del progetto Fami Prisma. Dodici laboratori generativi interculturali tenuti da docenti ed esperti siciliani e di altre città d’Italia che, dallo scorso 10 marzo, hanno coinvolto undici giovani corsisti di origine straniera, oltre agli uditori e alle scuole collegate online (il Cpia “Nelson Mandela” e il Liceo linguistico “Ninni Cassarà”). Diversi e appassionanti i temi trattati: dai processi di trasformazione urbana all’economia circolare; dal sistema giuridico italiano agli strumenti di partecipazione; dalla geopolitica al fund raising; dagli approcci pedagogici alle tecniche di comunicazione per le associazioni. Seguirà l’azione concreta in alcuni territori (Kalsa, Albergheria, San Filippo Neri, ex Zen a Palermo; San Berillo e San Gregorio a Catania ed altri quartieri), per la formazione di una leadership politica diffusa e inclusiva di tutti i giovani in città mediterranee e cosmopolite. Il percorso continua a Palermo il 10-11-12 giugno con un laboratorio di progettazione partecipato basato sulla metodologia del Project cycle management con l’esperta nazionale, Monica Puel, che già lo ha proposto con successo al gruppo dei giovani di Catania e Messina presso l’Associazione Trame di Quartiere a San Berillo a Catania.