Parlamento Ue: Martin (premier Irlanda), “accanto a chi condivide i valori di pace, democrazia e progresso, la cui protezione richiede un’Unione forte”

(Foto SIR/Parlamento europeo)

(Strasburgo) “Siamo decisamente accanto a tutti coloro che condividono i valori della pace, della democrazia, del progresso in Europa. Crediamo che la protezione di questi valori richieda un’Ue forte”. Lo ha affermato questa mattina il Taoiseach irlandese, Micheál Martin, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo.

Dopo aver osservato che “si tratta di un momento critico della storia europea e dell’Unione”, il primo ministro irlandese ha riconosciuto che “molte” sono “le sfide di fronte alle quali ci troviamo”. “I valori della democrazia libera – ha sottolineato Martin – prevarranno di fronte all’aggressione militare e di altra natura, riusciremo a proteggere insieme il progresso che abbiamo ottenuto con difficoltà nelle nostre società”. “Abbiamo l’ambizione necessaria – ha proseguito – per ottenere la sicurezza energetica e per affrontare delle crisi climatiche. Abbiamo la forza di superare le forze che cercano di farci tornare ai giorni di rivalità e concorrenza distruttiva tra le nazione d’Europa”.