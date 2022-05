Valerio Onida: Gnpl, “maestro ed esempio per ogni giurista”

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ricorda la figura di Valerio Onida, “un maestro non solo del diritto costituzionale e della capacità del diritto di modularsi nelle asperità della situazione penitenziaria, ma anche dell’integerrimo e generoso comportamento personale, quale Onida è stato per tutta una generazione di studiosi e operatori attenti a questi temi”, si legge in una nota.

“L’insegnamento dottrinale e la collaborazione con lui stabilita dal Garante nazionale sono poca cosa rispetto all’esempio che resta nel pensiero e nell’azione di ogni giurista e di ogni persona attenta all’inclusione di chiunque appartenga al corpo sociale, indipendentemente dalle sue contingenti situazioni di difficoltà”.