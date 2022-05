Diocesi: San Marino-Montefeltro, oggi pomeriggio il convegno Caritas su “missione e giustizia”

Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, oggi pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si terrà, presso la Sala dei Conti Oliva del Castello di Piandimeleto (Pu), il XV convegno diocesano Caritas. Sarà un momento di incontro e di confronto sul tema “Missione e giustizia: strumenti di carità”.

Su questo tema interverranno don Giorgio Savarino, parroco di Piandimeleto, e il comandante della Stazione dei Carabinieri di Piandimeleto, maresciallo Fabio Mariottini. Saranno presenti i sindaci della vallata e sono state invitate le autorità della regione Marche.

In una nota viene spiegato: “Verranno snocciolati i dati della povertà nella nostra diocesi e faremo il punto della situazione sull’emergenza guerra in Ucraina e cosa la nostra Chiesa diocesana sta facendo insieme alla Fondazione San Paolo, ‘braccio operativo’ della Caritas diocesana. Ci sarà un piccolo momento che guarderà alla ‘mondialità’ della nostra diocesi con i progetti che abbiamo in essere in zone di missione”.

L’evento è aperto a tutti.