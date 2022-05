Libri: Roma, lunedì al Senato presentazione di “23 cardinali commentano il Catechismo della Chiesa cattolica”, con il card. Bagnasco

(Foto Sir)

Si terrà lunedì 16 maggio a Roma, presso il Senato (ore 17, palazzo Giustiniani, sala Zuccari, via della Dogana Vecchia 29), la presentazione del libro “23 cardinali commentano il Catechismo della Chiesa cattolica” curato da Marco Italiano (Tau Editrice). L’evento è promosso su iniziativa della senatrice Paola Binetti, in collaborazione con l’Associazione Res Magnae e la Fondazione Giovanni Paolo II. Il volume è aperto dalla prefazione a firma del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana. All’incontro del 16 maggio parteciperanno, oltre alla senatrice Binetti, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, e Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario del Partito Popolare Italiano e presidente della Fondazione ex campo di concentramento Fossoli di Carpi. A introdurre sarà l’autore del libro, Marco Italiano, mentre le conclusioni saranno affidate al card. Angelo Bagnasco. Modera Paola Severini Melograni. Alla stesura del volume hanno partecipato, curando ciascuno un tema specifico, i seguenti cardinali: Ennio Antonelli, Angelo Bagnasco, Ricardo Blázquez Perez, Domenico Calcagno, Angelo Comastri, Paul Josef Cordes, Angelo De Donatis, Salvatore De Giorgi, Kevin Joseph Farrell, Zenon Grocholewski, Edoardo Menichelli, Francesco Monterisi, Gerhard Ludwig Müller, Carlos Osoro Sierra, Mauro Piacenza, Béchara Boutros Rai, Giovanni Battista Re, Franc Rodé, Leonardo Sandri, Robert Sarah, Angelo Scola, Jean-Louis Tauran, Peter Kodwo Appiah Turkson.