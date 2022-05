Diocesi: Iglesias, al via l’esposizione “Per amore del mio popolo”, dedicata al vescovo Dallepiane

La diocesi di Iglesias aderisce alle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico #visionidicomunità promosse dall’Ufficio nazionale per i beni ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, da Amei (Associazione musei ecclesiastici italiani), Aae (Associazione archivisti ecclesiastici) e Abei (Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani) e programmate dal 15 al 22 maggio con l’esposizione dal titolo “Per amore del mio popolo”, dedicata alla figura di Giuseppe Dallepiane, che fu vescovo di Iglesias dal 1912 al 1920.

Il progetto, promosso dall’Archivio e dalla Biblioteca diocesani di Iglesias, si è avvalso in primo luogo della collaborazione con l’Archivio storico della diocesi di Piacenza, grazie alla quale si è rinsaldato il legame instaurato oramai cento anni fa fra le due diocesi grazie alla nomina del prelato nato a Nibbiano, in provincia di Piacenza. “Mons. Dallepiane svolse un ruolo di grande importanza nella guida della comunità ecclesiastica diocesana in anni assai difficili dal punto di vista socio economico – spiega una nota -. Personalità forte e carismatica, dotato di una profonda cultura umanistica oltreché teologica, non senza contrasti e attriti egli seppe confrontarsi con dedizione con una realtà molto lontana da quella da cui proveniva. Nei confronti della sua diocesi maturò tuttavia , pienamente corrisposto, un legame intenso, testimoniato fra l’altro della decisione di essere sepolto ad Iglesias, all’interno della cui cattedrale oggi riposa”.