Diocesi: Carpi, domani incontro ecumenico del Consiglio delle Chiese cristiane di Modena per pregare per unità e pace

La diocesi di Carpi ospita nella nuova chiesa della parrocchia di Sant’Agata Cibeno una celebrazione ecumenica del Consiglio delle Chiese cristiane di Modena. Domani, domenica 15 maggio, alle ore 17, nella chiesa della Santissima Trinità di Cibeno si terrà la preghiera ecumenica “Uniti nella luce del Risorto”. Guidati dall’evento della resurrezione di Gesù i fedeli pregheranno per l’unità del mondo e dei cristiani, in questi tempi difficili, e per la pace, aiutati da una liturgia solenne che mette a tema la luce. Offrirà una meditazione la teologa Viviana De Marco, docente di Teologia fondamentale ed ecumenismo presso l’Istituto Teologico regionale delle Marche.

Il Consiglio delle Chiese, che per la prima volta è presente nella diocesi di Carpi, riunisce rappresentanti di tutte le Chiese del territorio della provincia di Modena: cattolici, ortodossi e protestanti.

La celebrazione, pensata unitariamente dal Consiglio, è concretamente organizzata dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Carpi.