Diocesi: Savona, domani l’escursione “Sui passi di Napoleone” nell’ambito del progetto “La montagna, il gruppo, la strada”

Prosegue il progetto “La montagna, il gruppo, la strada”, promosso dall’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport della diocesi di Savona-Noli e dall’associazione Maieutica per far conoscere il territorio dal punto di vista culturale, storico, religioso e naturalistico. Domani, domenica 15 maggio, si terrà l’escursione “Sui passi di Napoleone”: 3 ore di trekking lungo un percorso di 6 km e con un dislivello di 200 metri. Il ritrovo sarà alle 15 nella piazza del santuario.

“La natura ha un ruolo fondamentale nella nostra vita e mai come ora è importante ritrovare una connessione con essa – spiega la responsabile dell’Ufficio diocesano Manuela Pastorino -. Le passeggiate sono rivolte a tutti e hanno la finalità di far vivere l’esperienza del camminare insieme agli altri in fraternità e amicizia per scoprire il riflesso di Dio in tutto ciò che esiste, dai più ampi panorami alle più esili forme di vita”.

“Le nostre proposte mirano a far scoprire luoghi e personaggi significativi per la nostra fede – conclude – Il gruppo permette di fare una esperienza in un clima di amicizia, collaborazione e condivisione. A volte il cammino sarà più facile, a volte più impegnativo, l’importante è fare un passo dopo l’altro prestando attenzione al sentiero che si percorre e all’ambiente in cui si è immersi”.