Diocesi: Vicenza, domani in cattedrale l’ordinazione diaconale di Emanuele Billo

Domani, domenica 15 maggio, alle 16, nella cattedrale di Vicenza il vescovo mons. Beniamino Pizziol ordinerà diacono Emanuele Billo, alunno del Seminario vescovile di Vicenza. Emanuele, 27 anni da poco compiuti, proviene dalla parrocchia di Locara di San Bonifacio (provincia di Verona, diocesi di Vicenza) e svolge il proprio tirocinio pastorale nell’Unità pastorale di Lonigo. L’ordinazione diaconale è per lui un passo verso l’ordinazione sacerdotale, preceduta sempre nella Chiesa cattolica da un tempo (nella diocesi di Vicenza in genere di almeno un anno) di ministero diaconale. L’accesso in cattedrale per l’ordinazione diaconale è libero; viene richiesto l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani all’ingresso. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della diocesi di Vicenza, da Radio Oreb (fm 90.20) e da TeleChiara.