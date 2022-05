Diocesi: Trento, oggi pomeriggio la Festa degli adolescenti. Presente l’arcivescovo Tisi

“Un graditissimo ritorno, a più di due anni – causa pandemia – dall’ultimo evento ecclesiale a loro dedicato”: oggi ritorna “la Festa diocesana degli adolescenti” della diocesi di Trento. “La freschezza e il sorriso di centinaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutte le valli del Trentino torneranno ad animare la città capoluogo e in particolare il Doss Trento. Alla Festa sono invitati tutti i gruppi adolescenti della diocesi, a partire dal primo anno delle scuole superiori”, spiega una nota.

Il ritrovo è a Piedicastello alle ore 15. Da qui si salirà verso il Doss Trento dove saranno attivati vari laboratori tematici: dalle attività di animazione finalizzate a campeggi e grest (bans, balli, giochi, sport, giocoleria…) ai racconti di esperienze vissute da testimoni attivi nell’ambito della solidarietà e nel mondo della missione.

Alle ore 18.30 è prevista la m Messa con l’arcivescovo Lauro Tisi, seguita dalla cena al sacco e dalla serata di festa con intrattenimento, musica e sketch almeno fino alle ore 22.

“Il titolo ‘Pronti, partenza, VAI!’ è ispirato – spiega don Francesco Viganò, alla testa del gruppo di coordinamento della Festa diocesana – al brano di Vangelo del giovane ricco, che si avvicina a Gesù con le sue domande e la sua ricerca. Non riceve risposte preconfezionate, ma un invito a mettersi in movimento, ad andare, a donare. Un invito che mette in crisi, ma che punta in alto. Quest’anno la festa vedrà anche un momento di mandato per tutti quegli adolescenti e giovani che si impegnano come animatori nelle varie attività estive”.

Per questa ripartenza delle attività d’insieme si attendono non meno di 500 partecipanti da tutta la diocesi. “Speriamo– conclude don Viganò – che questo evento aiuti in particolare gli adolescenti a riscoprire una dimensione di Chiesa che va al di là del proprio gruppo”.

In caso di pioggia la Festa si terrà ugualmente in un altro luogo e con un programma leggermente modificato.