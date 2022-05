Diocesi: Frosinone, la biblioteca del Seminario e il Museo di Ferentino “aprono” le porte

La Biblioteca diocesana del Seminario di Ferentino e il Museo diocesano di Ferentino ospiteranno due eventi (gratuiti) promossi dalla diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e inseriti nel calendario nazionale di #visionidicomunità, cioè le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico.

Le Giornate sono promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di

culto insieme all’associazione dei musei ecclesiastici italiani, all’associazione degli archivisti ecclesiastici e all’associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani e con il patrocinio di Icom Italia (International Council of Museums), dell’Associazione nazionale archivistica italiana e dell’Associazione italiana biblioteche. L’edizione 2022 si apre domenica 15 maggio e fino al 22 maggio sono previsti in tutta Italia eventi di valorizzazione, organizzati da uffici diocesani, musei, archivi e biblioteche ecclesiastici (Mab), anche in collaborazione con associazioni di volontariato, attori pubblici e privati e altri enti territoriali.

Due gli appuntamenti previsti nella diocesi: martedì 17 maggio, alle 17.30, nella sala conferenze della Biblioteca diocesana di Ferentino, che ha sede in via don Giuseppe Morosini. Si parlerà di “Paolo Pagani in Ciociaria: riscoperta di due capolavori al Museo diocesano” a proposito dei recenti studi sulle due tele esposte al Museo diocesano. Domenica 22 maggio, alle 17, visita guidata gratuita “Il volto di Maria” con la guida turistica abilitata Leda Virgili presso il Museo diocesano in piazza Duomo, a Ferentino.