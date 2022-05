Fafce: Bassi (presidente), “Giornata internazionale occasione speciale per ringraziare le nostre famiglie, che lavorano per la pace”

In vista della Giornata internazionale delle famiglie, che si celebra domani, 15 maggio, il presidente della Fafce (Federazione delle associazioni familiari cattoliche d’Europpa), Vincenzo Bassi, dichiara: “Questa è un’occasione speciale per ringraziare le nostre famiglie, tutti i loro membri. È un momento prezioso per mettere in luce il lavoro nascosto e inestimabile di tanti padri e madri e il contributo delle nostre famiglie e delle reti familiari alla coesione sociale delle nostre comunità. Le politiche pubbliche dovrebbero riconoscerlo”. Bassi aggiunge: “Come abbiamo detto nella nostra ultima risoluzione, approvata la scorsa settimana dal nostro Consiglio ‘lavorare per la famiglia è lavorare per la pace’. È fondamentale ricordarlo in questi terribili tempi di guerra nel nostro continente”. Aggiunge ancora: “Riconosciamo gli sforzi della Commissione europea per analizzare l’impatto del cambiamento demografico come sfida centrale per il futuro dell’Europa e incoraggiamo tutti i responsabili politici europei a investire nelle famiglie, nei bambini e nelle reti familiari”.