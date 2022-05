Diocesi: Caltanissetta, torna la Scuola di teologia per laici. Iscrizioni fino al 31 maggio

Una nuova disposizione dei Dicasteri romani apre a partire dall’anno prossimo l’Istituto teologico del Seminario di Caltanissetta anche ai laici. Oltre a formare ai futuri presbiteri e diaconi permanenti e a gestirne la formazione permanente, l’Istituto teologico “Mons. G. Guttadauro” ora si preoccuperà anche della formazione dei laici e delle laiche in ordine alla ministerialità e all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Il percorso formativo è strutturato in un quinquennio: un biennio filosofico e un triennio teologico, al termine del quale si ottiene il titolo di baccalaureato in Sacra Teologia.

Si accede al percorso di studi con il diploma di scuola media superiore che abilita agli studi universitari. Gli studenti possono essere ordinari e uditori; questi ultimi possono frequentare le lezioni senza l’obbligo degli esami e senza ottenere il titolo.

Il piano di studi tocca l’area biblica, teologica, storico-patristica, filosofica, liturgica, canonistica, morale, delle scienze umane, catechetico-pastorale e dell’Irc.

Coloro che assolvono alle discipline dell’Irc conseguono il titolo spendibile per potere insegnare religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il termine ultimo per l’iscrizione all’anno accademico 2022/2023 è il 31 maggio 2022.