Settimana della Comunicazione: da domenica un’anteprima online

In preparazione alla Settimana della Comunicazione che inizierà sabato 21 maggio, da domenica 15 maggio sono in programma alcuni eventi online per iniziare la riflessione sul tema del messaggio di Papa Francesco per la 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali.

Gli appuntamenti dell’anteprima – accessibili sul sito web della Settimana della Comunicazione e sui canali social (Facebook e YouTube) – prenderanno il via alle 10 di domenica con “L’ascolto nella liturgia”, commento biblico-liturgico al tema del messaggio di Papa Francesco a cura di suor Emmanuela Viviano delle Pie Discepole del Divin Maestro. Il 16 maggio alle 19, l’intervista a Maurizio Di Schino, giornalista e inviato di Tv2000, a cura di don Roberto Ponti di Telenova. Martedì, sempre alle 19, dalla Casa di accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” per le donne vittime di abusi Giuseppina Di Girolamo, direttore della Caritas di Foggia-Bovino, e Khady Sene, responsabile settore immigrazione Caritas di Foggia-Bovino, affronteranno il tema “Dal buio della violenza alla luce di una nuova vita” nell’intervista a cura di suor Nadia Bonaldo delle Figlie di San Paolo. Il 19 maggio, alle 19, sempre suor Bonaldo intervisterà Assunta Steccanella, docente di Teologia pastorale presso la Facoltà Teologica del Triveneto, alla scoperta di “Una Chiesa sinodale in ascolto dello Spirito”. Infine venerdì 20 maggio, alle 19, di “Giornalismo e umanità” parlerà Ignazio Ingrao, vaticanista e autore televisivo, nell’intervista a cura di Flavia Fiocchi, Editor Edizioni San Paolo.