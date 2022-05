A Sua immagine: nella puntata di oggi una storia di coraggio contro il bullismo. Domani focus sui 10 nuovi santi

Nella puntata di A Sua immagine, in onda oggi, dalle 16.05, su Rai Uno, la conduttrice Lorena Bianchetti incontra Alessia, che è stata vittima di bullismo quando aveva 13 anni. La sua storia comincia cinque anni fa quando ha iniziato ad essere isolata e sbeffeggiata dai compagni per una ciocca di capelli rossa. La diceria, corsa anche sui social, era che fosse una poco di buono e che portasse sfortuna. Parole pesanti, che l’hanno ferita tanto da farla cadere in un baratro dal quale non vedeva alcuna via d’uscita. Trascorre giorni e notti sul letto, da sola, a piangere. Grazie alla sorella Giorgia riesce a raccontare tutto ai genitori. La famiglia fa quadrato attorno alla ragazza e parte anche una denuncia che porterà a individuare 14 suoi coetanei artefici degli atti di bullismo. Così, acquisito il coraggio di ribellarsi, Alessia riesce a trovare la via d’uscita da quel labirinto e stringe amicizia con una delle ragazze che avevano partecipato a diffondere voci non veritiere sul suo conto, Stefania. Alessia perdona Stefania, che le chiede scusa, e ora, oltre ad essere amiche per la pelle, sono la coppia antibullismo e contro il cyberbullismo della Sardegna.

A Seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. In questa puntata don Giordano, accompagnato da giovani pellegrini, prosegue il cammino sulla Via Matildica, riflettendo sul tema centrale del Vangelo di questa domenica: un comandamento nuovo, “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. Nella puntata di oggi si affronta la tappa più alta e impegnativa: San Pellegrino in Alpe, dove due mondi si toccano, l’Emilia e la Toscana. Al santuario di San Pellegrino don Fulvio racconta la storia del luogo, l’accoglienza ai pellegrini e la sua vita da eremita. Sara Segantin, invece, comunicatrice scientifica, parla dell’amore per l’ambiente e dell’importanza di prendersene cura.

Domani Papa Francesco canonizzerà dieci nuovi santi, tutti esempi fulgidi di amore per Gesù e per i poveri. Tra questi Charles De Foucauld che nel 1905 andò ad abitare nel cuore del Sahara, a Tamanrasset. Povero tra i poveri per fedeltà alla sua vocazione di imitare la vita nascosta di Gesù a Nazareth che si era fatto piccolo per dare un volto umano a Dio, Charles si fa piccolo tra i poveri per rivelare il volto di un Dio che è Amore. Lorena Bianchetti, dalle 9.40, in attesa della messa che da San Pietro eleverà agli onori degli altari i dieci beati, ne parlerà con don Luigi Verdi, fondatore della comunità di Romena.