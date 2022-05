Tutela minori: Ces, il Servizio regionale organizza un convegno tra buone prassi e prevenzione

“Tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Verso la consapevolezza per il rinnovamento. Buone prassi e prevenzione”. È il titolo del convegno sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili che si terrà martedì 17 maggio, a Donigala Fenughedu, in provincia di Oristano, nel Centro di spiritualità Madonna del Rimedio. A promuoverlo il Servizio regionale per la tutela dei minori e persone vulnerabili della Conferenza episcopale sarda (Ces).

I lavori inizieranno alle 16,30 con i saluti di mons. Roberto Carboni, delegato per la Conferenza episcopale sarda del Servizio regionale per la tutela dei minori. Dopo l’introduzione al tema di don Michele Fadda, referente per il Servizio regionale sulla tutela, parlerà lo psicologo Gottfried Ugolini, responsabile del Servizio per la tutela dei minori della diocesi di Bolzano-Bressanone.

Tra le tracce di riflessione, la tutela dei minori nella chiesa, l’accoglienza e l’ascolto, la consapevolezza e il rinnovamento, le buone prassi e la prevenzione. Sarà poi ulteriormente presentato e definito il ruolo dei Servizi diocesani e dei Centri d’ascolto.

All’appuntamento sono invitati in particolare i membri dei Servizi diocesani per la tutela dei minori, gli operatori pastorali, i catechisti, gli educatori, gli insegnanti, gli animatori.