Azione cattolica: Ascoli, il presidente Notarstefano interviene all’iniziativa “Non perdiamoci di vista”

Domani, domenica 15 maggio, in occasione dell’iniziativa dell’Azione cattolica della diocesi di Ascoli Piceno intitolata “non perdiamoci di vista!”, interverrà alle 18, all’incontro pubblico a Piazza Ventidio Basso il presidente nazionale di Ac, Giuseppe Notarstefano.

L’iniziativa, parte di un più ampio progetto di approfondimento del contenuto dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, si dividerà in due momenti: la mattina gli adulti dell’Ac delle diocesi di Ascoli e di Fermo, passeggiando lungo un percorso che attraverserà i vari luoghi di incontro della città, approfondiranno alcuni temi tratti dal capitolo 6 dell’enciclica riguardanti il dialogo e l’amicizia sociale; nel pomeriggio, alle 18, si terrà l’incontro pubblico con il presidente Notarstefano sui temi di politica ed economia ispirati dal capitolo 5 dell’enciclica “Fratelli Tutti”, incontro in cui il presidente sarà intervistato dallo scrittore e giornalista Lanfranco Norcini Pala. All’iniziativa sono invitate le autorità civili e religiose della città di Ascoli Piceno e dei Comuni della diocesi.