Esorcismo: Istituto Sacerdos e Gris, da lunedì a Roma la XVI edizione del corso

Lunedì 16 maggio avrà inizio, nuovamente in presenza, la XVI edizione del corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione organizzato dall’Istituto Sacerdos (Istituto dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum-Apra) e dal Gris di Bologna (Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa).

Il corso, il primo e unico al mondo per taglio scientifico-interdisciplinare, propone una ricerca accademica attenta e multidisciplinare, sul ministero dell’esorcismo e della preghiera di liberazione; il programma presenta e analizza questa tematica attuale, spesso ancora poco conosciuta o non ben identificata.

Nell’edizione 2022 sono state introdotte alcune novità, come la presentazione dell’aggiornamento dei dati dell’unica ricerca scientifica sull’esorcismo esistente ad oggi (fonti disponibili e certificabili), realizzata dall’Istituto Sacerdos in collaborazione con il Gris e l’Università di Bologna. “Questa iniziativa è una risposta ad un’esigenza reale di far chiarezza, dopo il non corretto messaggio che negli anni è stato divulgato da diversi mass media con la pubblicazione di casi di esorcismo indicati senza un fondamento e fonte scientifica”, spiega una nota. Ai dati raccolti dalla ricerca si aggiunge l’interpretazione dell’antropologo Thomas J. Csordas, esperto di incorporazione e fenomenologia culturale. Altre novità una tavola rotonda tra esorcisti di diverse confessioni cristiane e la partecipazione di un esperto in demonologia, in ambito musulmano sunnita.

Tra gli iscritti sono già presenti partecipanti di altre confessioni cristiane. Il corso, che si concluderà il 21 maggio, sarà in italiano con traduzione simultanea in inglese e spagnolo.