Diocesi: Nardò-Gallipoli, domani l’incontro festa “Finalmente #nagioia”

“Finalmente #nagioia”. È il titolo di un incontro festa all’interno del progetto “Super Eroi Fragili”, promosso dal Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Nardò-Gallipoli nell’ambito del progetto “Ora Puglia” (protocollo tra Regione Puglia e Regione ecclesiastica Puglia rinnovato il 27 ottobre 2021) per l’anno 2022 in collaborazione con la Bethel Coop Soc e l’Anspi.

L’incontro è rivolto alle famiglie, ai bambini, agli adolescenti, agli educatori, agli animatori, agli operatori socio-pastorali che si terrà presso il grande Parco don Tonino Bello in Alezio domani, domenica 15 maggio, dalle ore 17 alle ore 20.

“Diversi gli esperti che prenderanno parte dando vita all’interno del parco ad una mappa di attrazioni socio-educative dalla scienza, all’arte, alla musica, allo spettacolo, alla narrazione creativa, alla danzaterapia, al teatro e al gioco. Attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi, si vuole mettere in risalto l’importanza della relazione quale punto-forza per conoscere e innescare meccanismi di autostima, crescita e ascolto reciproco e intergenerazionale”, spiega la diocesi.

Durante l’evento inoltre un’equipe di psico-pedagogisti all’interno del parco curerà momenti di ascolto e confronto con i partecipanti.

L’ingresso è libero.