Notte dei musei: Urbino, apertura straordinaria e caccia all’opera d’arte al Museo diocesano Albani

Oggi, sabato 14 maggio, il Museo diocesano Albani di Urbino partecipa alla Notte dei musei, un’iniziativa che coinvolge i musei delle Marche, d’Italia e di tutta Europa, invitandoli a promuovere eventi e manifestazioni culturali. La tematica individuata da Icom per la Giornata internazionale dei musei 2022, “Il potere dei musei”, offre lo spunto per riflettere sul ruolo strategico che gli istituti museali possono assumere nel contesto culturale e sociale del territorio. Quest’anno il “Potere” di cambiamento del Museo Albani è rivolto ai più piccoli, attraverso un’attività didattica a loro dedicata, affinché scoprano questo luogo come uno spazio di crescita e di appropriazione di un patrimonio che è segno tangibile del passato, del presente e del futuro. Sul sito diocesano è presente la locandina.

Apertura straordinaria, dunque, staasera del Museo Albani dalle 18 alle 20; dell’Oratorio della Grotta dalle 20 alle 23. Prevista attività didattica “Caccia all’opera d’arte!” per bambini da 5 a 10 anni accompagnati; appuntamento ore 18 al Museo diocesano Albani; prenotazioni: www.museodiocesanourbino.com /, didatticamuseoalbani@arcidiocesiurbino.it e 333 3624707.