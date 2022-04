Volontario Misericordia aggredito da no vax: Ceccherini (Coordinamento Area Fiorentina), “serve una condanna dura e corale”

“Piena solidarietà e massima vicinanza nei confronti di Dino, volontario della Misericordia di Badia a Ripoli aggredito dai no vax. Un episodio gravissimo, che vogliamo condannare con forza”. Questa la presa di posizione di Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, dopo l’aggressione a Dino Fierli, 59 anni, volontario della Misericordia di Badia a Ripoli che è stato insultato e colpito da tre no vax mentre era fuori in divisa. “L’altro aspetto che ci preoccupa – ha aggiunto Ceccherini – è che, da quanto racconta lo stesso volontario, l’aggressione da lui subita non è un episodio isolato”. “La violenza – denuncia il presidente del Coordinamento – è sempre sbagliata ma qui c’è un’aggravante inquietante: prendere di mira una persona che si mette a disposizione della comunità in modo spontaneo e del tutto gratuito. La condanna è totale e speriamo corale”.