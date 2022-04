Comunicazione: WeCa, oggi on line il tutorial “Commissione vaticana Covid-19. La dignità umana nelle nuove frontiere delle tecnologie digitali”

“Commissione vaticana Covid-19. La dignità umana nelle nuove frontiere delle tecnologie digitali” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici, tutorial realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, vede come protagonista Alessio Pecorario, coordinatore della task force Sicurezza della Commissione vaticana Covid-19. Al centro le implicazioni delle grandi novità tecnologiche – dai big data alle criptovalute, dalle intelligenze artificiali agli smart contract – in uno scenario di forte accelerazione delle dinamiche di cambiamento. Quale spazio rimane per la salvaguardia della dignità umana con “una società che non è più tecnologica, ma tecnocratica?”.

“Lo sviluppo delle tecnologie – spiega Alessio Pecorario all’interno del tutorial – deve essere accompagnato da quello della responsabilità umana, dei valori e delle coscienze. La Santa Sede valuta così i rischi e le opportunità legati al progresso, offrendo la sapienza della Chiesa esperta d’umanità, consapevoli che, appunto, non esistono ‘tecno-soluzioni’ ai problemi sociali; piuttosto abbiamo bisogno di quell’amicizia sociale che sola si realizza col dialogo paziente e multilivello”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.